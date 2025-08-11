Circuito San Marino, Ferrari: "Bellissima gara", Pellegrini: "Un grande evento"

Grande soddisfazione per i vincitori del 52° Circuito San Marino confermate anche dall'organizzazione:

"Divertiti tantissimo direi, tantissimo proprio - ha detto Fabrizio Ferrari - Un bel percorso, sembra semplice ma in verità è pieno di trabocchetti, cioè impegnativo secondo me. Io mi sono divertito veramente come un bambino, devo dire la verità, avevo voglia di correre, avevo voglia di staccare la spina una giornata e tutto questo grazie al risultato alla mia navigatrice, Jessica Michela Perli, che è stata bravissima, veramente complimenti perché mi sono trovato benissimo, è stata molto brava e a tutta la mia squadra che mi ha supportato".

"Sempre bello, - ha detto Michele Pellegrini vincitore dello Storico - siamo partiti con una macchina svantaggiata questa volta ma la fortuna ci ha assistito, Giovanna Francini, la navigatrice, è stata molto brava, ci siamo divertiti molto, è un evento molto bello, sempre bello, poi correre con la Delta che ha fatto la storia del rallysmo italiano e mondiale è sempre un'emozione, è sempre bello".

"Io devo ringraziare tutto lo staff, - ha sottolineato il presidente della Scuderia San Marino Roberto Selva - oltre al direttivo, tanti amici che lavorano per realizzare questi eventi, gli sponsor, la federazione, le segreterie, tutte le giunte. Il risultato si ottiene naturalmente con la mano di tutti e ancora una volta siamo qua a festeggiare.







