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Circuito San Marino: le parole di Ferrari, Costa e Selva

Soddisfatto il presidente della Scuderia San Marino: "È stata una giornata di divertimento puro per gli equipaggi e per il pubblico"

di Alessandro Ciacci
23 mar 2026

Per la seconda volta consecutiva trionfa Fabrizio Ferrari al Circuito: "È stata una decisione dell'ultimo minuto perché comunque per me il mondo del motorsport e del rally è il mio lavoro quindi ritagliarsi una domenica dove ero libero e non avevo da seguire altri clienti è stato veramente difficile. Siamo scesi qua a San Marino con Jessica, con tutta la mia famiglia e altri due amici piloti e quindi ci siamo fatti una scampagnata. Devo dire che la prova è bellissima, mi è piaciuta tantissimo, è molto tecnica e lì c'è veramente da guidare. Bella, bella perché è veramente una prova bella da guidare proprio. È stata difficile perché comunque gli avversari erano agguerriti"

Festeggia anche Corrado Costa, vincitore nello Storico: "Il risultato che non mi aspettavo assolutamente, però ho avuto la fortuna che la macchina è andata benissimo. Il tracciato mi piace perché comunque c'è un po' di terra, io solitamente faccio l'italiano storico su terra quindi il tracciato per me si addiceva molto e mi sono trovato molto bene. Comunque la mia vettura essendo più piccola con pochi cavalli si è difesa molto bene in questo tipo di tracciato"

Un bilancio positivo quello tracciato da Roberto Selva, presidente della Scuderia San Marino: "È stata una giornata di divertimento puro per gli equipaggi e per il pubblico. I riscontri positivi ce ne sono stati sia da parte del pubblico che era presente sulla prova, una buona presenza, c'era gente che si è divertita. Gli equipaggi, i piloti, i navigatori sono divertiti tantissimo, la prova bellissima quindi direi positivo".


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