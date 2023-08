RALLY Circuito San Marino: vince Pisi, 2° Vagnini

Alessio Pisi vince il 50° Circuito San Marino, rally organizzato dalla Scuderia San Marino. Il pilota ligure ha conquistato su Skoda Fabia la prima e l'ultima manche, staccando di 12 secondi Jader Vagnini, che aveva trionfato lo scorso anno, anche lui su Skoda Fabia. Il secondo posto è per il sammarinese un ottimo risultato, considerando che tornava in gara proprio in quest'occasione, dopo l'incidente subito a luglio durante il Rally Adriatico, per altro su un'auto dalla livrea rinnovata, abbandonando il classico abbinamento gialloblù per passare al bianco. Alle loro spalle, uno dei concorrenti più attesi della gara, il riminese Paolo Diana, sulla sua Fiat 131. Nella categoria auto storiche podio tutto per i piloti del titano: Marcello Colombini bissa il successo del primo Rally storico Bianco azzurro di aprile, vincendo anche nel Circuito San Marino, davanti a Stefano Rosati, per altro premiato dagli organizzatori con una targa celebrativa, e a Nemo Mazza. A corredo dell'evento, il tradizionale spettacolo delle vetture Rally Star, che, con i propri passaggi per le strade di Gualdicciolo, hanno regalato colore all'edizione del mezzo secolo della corsa.

