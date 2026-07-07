CIREAS 2026: miglior risultato stagionale per i sammarinesi Zanotti e Gasperoni Quinto posto assoluto alla Targa AC Bologna e nona vittoria consecutiva di classe per l'equipaggio sammarinese

CIREAS 2026: miglior risultato stagionale per i sammarinesi Zanotti e Gasperoni.

Il ritorno di Roberto Gasperoni, dopo un lungo stop forzato, coincide con la miglior prestazione stagionale della coppia formata con Isaia Zanotti. Alla Targa AC Bologna, nono appuntamento del CIREAS 2026 (Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche), l'equipaggio sammarinese ha subito ritrovato il feeling, firmando il miglior risultato ottenuto finora insieme. Al volante della loro Fiat Ritmo Abarth 130TC, Zanotti e Gasperoni hanno chiuso la gara al quinto posto assoluto, confermandosi per la quinta prova tricolore consecutiva nella Top 10. Un risultato che arriva dopo un lungo periodo di inattività del navigatore sammarinese, che aveva a necessità di ritrovare immediatamente il ritmo di gara.

Portacolori della Scuderia Rovigo Corse, guidata dal patron Diego Verza, l'equipaggio ha inoltre conquistato la nona vittoria consecutiva nella Classe 1600-2000 cc e il secondo posto nella categoria RC5, alle spalle dei siciliani Tumbarello-Tumbarello. Terzi i campioni italiani RC5 in carica Malucelli-Bernuzzi, mentre sono rimasti fuori dal podio i leader provvisori del campionato Lastri-Pantani.

"È stato veramente un weekend speciale", racconta Isaia Zanotti. "Ero carico per il rientro di Roberto alla mia destra e ci tenevo tantissimo a regalargli una bella prestazione. Sin dalle prime prove abbiamo ritrovato il giusto feeling e un ritmo gara quasi perfetto, che ci ha permesso di ottenere la nostra miglior prestazione di sempre". Zanotti sottolinea anche l'equilibrio della competizione: i primi quattro equipaggi della RC5 sono stati racchiusi in appena 5 centesimi di secondo, mentre il distacco dai vincitori è stato di soli 2 centesimi dopo 63 prove cronometrate. "Peccato non essere riusciti a superare anche Tumbarello, ma sono felice abbia vinto Alfonso: dopo un inizio di stagione sfortunato, si meritava questa vittoria".

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