RALLY CIRT: Andreucci trionfa al Rally Città di Arezzo Secondo successo in quattro gare per il pilota garfagnino mentre Umberto Scandola mantiene la leadership. Nel Terra Storico podio tutto sammarinese con il successo di Bruno Pelliccioni davanti a Calzolari e Muccioli.

In Valtiberina Paolo Andreucci non ha rivali. Il garfagnino si impone per la terza volta nel Rally Città di Arezzo giunto alla sua 15^ edizione. Il quarto appuntamento del Campionato Italiano Terra vede protagonisti proprio Andreucci – al volante di una Skoda Fabia – ed Umberto Scandola, vincitore del Rally di San Marino e ancora in vetta alla classifica generale del CIRT. A fare la differenza sulle 8 prove speciali affrontate sono state le prime 3 del sabato dove Andreucci ha dominato ogni passaggio, scavando un gap di oltre 13 secondi. Per Scandola, quindi, non c'è stato nulla da fare nella seconda tappa nonostante le 4 speciali conquistate tra le splendide strade bianche intorno ad Arezzo e Siena che hanno fatto la storia del rally, soprattutto negli anni '80. Sul gradino più basso del podio c'è il romagnolo Simone Campedelli che ha chiuso a quasi 45 secondi dal leader non trovando mai il giusto feeling con la sua Polo.

Parla sammarinese, invece, il CIRT Storico con il successo di Bruno Pelliccioni su Ford Escort davanti ai connazionali Giuliano Calzolari e Giovanni Muccioli.

