CIRT: annullato il Rally delle Marche per poche iscrizioni, ultimo atto al Brunello

È una notizia che lascia l’amaro in bocca a tutto il mondo dei motori su terra. PRS Group ha annunciato con rammarico l’annullamento del 18° Rally delle Marche, previsto per l’8 e 9 novembre, ultima prova del Campionato Italiano Terra. La decisione, come spiegato dall’organizzazione, arriva a causa del numero troppo basso di iscrizioni, insufficiente a coprire i costi di un evento che deve garantire standard elevati di sicurezza e qualità. Delusione nelle parole di Oriano Agostini, patron del gruppo organizzatore: “Avevamo disegnato una gara nuova, ricca di contenuti. Il territorio ci aveva creduto, si aspettava una grande festa di fine campionato. Ma i numeri non ci permettono di andare avanti. Valuteremo se ha senso continuare con le gare su terra”. Un messaggio amaro, che lascia in sospeso il futuro stesso della specialità. PRS Group ha voluto comunque ringraziare la Provincia di Pesaro-Urbino e i Comuni di Urbino, Fermignano, Acqualagna e Urbania per il sostegno e la collaborazione mostrata nel progetto.

Con l’annullamento del Rally delle Marche, sarà ora il Rally del Brunello, in programma a Montalcino il 28 e 29 novembre, a chiudere i conti del Campionato Italiano Terra 2025. Una gara di caratura mondiale, con oltre 100 chilometri di prove speciali, in parte sulle stesse strade che ospitarono il mitico Sanremo su terra senese. Sarà dunque il Brunello a incoronare il campione italiano dei “polverosi”, con tre nomi pronti a giocarsi tutto nell’ultimo round: il giovanissimo Giovanni Trentin, attuale leader con 55 punti, il toscano Tommaso Ciuffi a 51, e il campione in carica Alberto Battistolli, terzo con 41. Sarà una chiusura di stagione da brividi – passata anche per San Marino a metà luglio - una vera e propria sfida “in controsterzo” sulle strade bianche della Toscana, dove si assegneranno gli ultimi titoli del CIRT.







