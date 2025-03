CIRT: Ciuffi rimonta e vince il Rally Città di Foligno

Rally Città di Foligno

Se il buongiorno si vede dal mattino, questa potrebbe diventare una delle stagioni più belle di sempre. Emozioni e colpi di scena al Rally Città di Foligno, primo appuntamento del Campionato Italiano Terra. Una gara che alla fine ha premiato Tommaso Ciuffi: il pilota fiorentino, dopo una cauta partenza, si è reso protagonista di una grandissima rimonta sul campione in carica Alberto Battistolli, che si è dovuto invece accontentare della piazza d'onore. Per Ciuffi – al volante della Skoda Fabia RS – è stato un pronto riscatto, dopo il ritiro tra le strade bianche umbre del 2024. Sono 13 i secondi di vantaggio su Battistolli, con il vicentino che ha comunque portato a casa 12 punti. Sul gradino più basso del podio, invece, una piacevolissima sorpresa: il 18enne Giovanni Trentin, all'esordio nel CIRT. Un risultato che acquista ancora più valore, considerando che è arrivato per appena un secondo sul pluricampione italiano Paolo Andreucci, quarto assoluto. Due ere a confronto. Trentin favorito anche dal ritiro del finlandese Benjamin Korhola, a lungo in testa alla generale. C'è già grande attesa per il prossimo round del Terra, in programma a fine marzo con il Rally della Val d'Orcia.