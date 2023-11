RALLY CIRT: Paolo Andreucci è ancora una volta campione italiano Ancor prima del Rally di Monza, Paolo Andreucci si è laureato campione italiano Terra dopo l'ufficialità dell'assenza di Gryazin. E' il terzo titolo consecutivo per il pilota garfagnino, il quattordicesimo della sua straordinaria carriera.

Il Rally di Monza sarà una passerella per Paolo Andreucci che, approfittando dell'assenza di Nikolay Gryazin, si è laureato Campione Italiano Terra ancor prima di affrontare gli sterrati lombardi il prossimo 1 e 2 dicembre. La coppia impegnata anche nel Mondiale, infatti, era l'unica ancora in grado di contendere il titolo tricolore ai capoclassifica ma – dopo la pubblicazione dell'elenco iscritti per la gara monzese – è arrivata l'ufficialità: Andreucci è ancora una volta sul tetto d'Italia. Il pilota garfagnino aggiorna i suoi numeri, già da record: terzo titolo consecutivo nel CIRT dopo quelli vinti nel 2021 e 2022, quattordicesimo Scudetto della sua straordinaria carriera. Oltre al Terra ci sono infatti altre undici affermazioni nel CIR, tutte comprese tra il 2001 e il 2018 partendo dalla Ford Focus WRC e chiudendo con la Peugeot 208 R5. Le vetture cambiano ma Andreucci resta: l'ultima della sua collezione è la Skoda Fabia con la quale si è imposto nell'apertura del Val d'Orcia e nell'ultimo rally disputato a Cingoli, nelle Marche. Tra i due successi, i 3 secondi posti a San Marino, all'Adriatico e ai Nuraghi: tutti alle spalle di Gryazin. Cinque podi di fila e 72 punti, con 14 speciali vinte sulle 45 disputate. Troppo lontani i diretti inseguitori: su tutti Tommaso Ciuffi ed Enrico Oldrati che al massimo, considerando l'assenza del russo e il coefficiente maggiorato al Rally di Monza, potranno ambire alla piazza d'onore di questo entusiasmante Campionato Italiano Terra.

