RALLY CIRT, Rally Vermentino: Gryazin domina, Andreucci allunga in campionato Il russo Nikolay Gryazin domina e vince il Rally dei Nuraghi e del Vermentino mentre Paolo Andreucci, secondo assoluto, allunga nel Campionato Italiano Terra sui diretti rivali.

Il Campionato Italiano Rally Terra era fermo dal San Marino, quando Nikolay Gryazin dominò sulle strade del Titano. Oltre due mesi dopo il risultato non cambia: il pilota russo trionfa senza grossi problemi al Rally dei Nuraghi e del Vermentino, terz'ultimo appuntamento del tricolore. Gryazin, al volante di una Skoda Fabia R5, ha vinto tutte e 6 le prove speciali disputate sulle strade sarde rifilando oltre un minuto ai diretti rivali. A Paolo Andreucci, però, va bene così: si, perché il russo è fuori classifica e quindi il bottino pieno del CIRT va al garfagnino che allunga in campionato. Andreucci è stato costante con l'altra Skoda Fabia, conquistando tutti secondi posti e tenendo a distanza l'ennesima Skoda, quella di Enrico Oldrati, terzo assoluto ma a circa due minuti e mezzo dal leader. Grandi problemi, invece, per Giacomo Costenaro secondo in classifica alla vigilia del rally sardo: il pilota vicentino è incappato in una foratura all'inizio della terza speciale che lo ha costretto a fermarsi e perdere minuti preziosi. Alla fine sarà solo sedicesimo. Rimonta finale per il sammarinese Jader Vagnini che, grazie a due buone prestazioni nelle ultime due speciali, è riuscito a risalire dalla tredicesima alla nona posizione, entrando quindi in top 10.

