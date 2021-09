CIRT: tris per Scandola al Rally del Vermentino

Tra i nuraghi sardi e sugli sterrati che hanno fatto la storia del rally, Umberto Scandola prende il largo e si avvicina a grandi passi verso il titolo tricolore. Il pilota scaligero si impone al Vermentino e conquista il terzo successo stagionale nel Campionato Italiano Terra. È stata lotta a 3 con gli altri due grandi rivali - Campedelli e Andreucci - ma, a far la differenza, sono state le 3 prove speciali conquistate sulle 7 in programma e che hanno portato Scandola e la sua Hyundai sul gradino più alto del podio.

Chi ha da recriminare, e parecchio, è Simone Campedelli che paga una penalità di 20 secondi nell’ultimo controllo orario e scivola in terza posizione a prove già concluse. Una beffa per il romagnolo della Volskwagen, sorpassato all’ultimo dal pluricampione italiano Paolo Andreucci. Il pilota garfagnino - al volante di una Skoda Fabia - ringrazia e si presenta al Liburna Terra, ultimo appuntamento del CIRT il 5 e 6 novembre, al secondo posto assoluto in classifica. Scandola guida con 75 punti, seguono proprio Andreucci a 57.5 e Campedelli a 50. Lo scarto ed il coefficiente di 1.5 potrebbe ancora cambiare tutte le carte in tavola.