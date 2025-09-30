TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:07 CIRTS: gioia sammarinese con Nemo Mazza campione 18:33 Riforma IGR, fumata nera. Restano distanze sui lavoratori frontalieri 18:16 Unesco, MONDIACULT a Barcellona: il segretario Lonfernini interviene su pace, cultura ed educazione 17:35 "ABS Studi e Dibattiti": iniziativa editoriale dell'Associazione Bancaria Sammarinese 15:57 Incidente sulla Marecchiese: palo segnaletico si stacca e travolge un centauro 13:44 Addio a Renato Casaro, storico illustratore del cinema, da Leone a Tarantino 13:23 Fusco: "La salvezza non è mai un obiettivo. Puntiamo al vertice" 13:21 Tennis Tavolo: si chiude la stagione estiva della Juvenes 13:12 Piccoli agricoltori crescono: i bambini delle scuole alle prese con la vendemmia 12:24 Maltempo in arrivo: mercoledì attesi temporali e un brusco calo delle temperature
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

CIRTS: gioia sammarinese con Nemo Mazza campione

San Marino torna a vincere nel Campione Italiano Rally Terra Storico Due Ruote Motrici.

di Elia Gorini
30 set 2025
Intervista a Nemo Mazza
Intervista a Nemo Mazza

Primo titolo in carriera per Nemo Mazza che si aggiudica il campione italiano rally terra storico due ruote motrici.

"Era per noi una gara importante, - ha detto Nemo Mazza - era un giro di boa importante, al quale non potevamo mancare, perché il nostro più vicino avversario Corcelli, anche lui qua del territorio, ci era un po' alle calcagne. Ci ha dato del gran filo da torcere, ma ci ha dato anche una gran mano a finire il rally, perché per merito suo siamo usciti da una prova che, se non c'era, eravamo in difficoltà".

Il pilota sammarinese, navigato da Corrado Costa, ha portato la sua Ford Escort RS all'ottavo posto finale del Rally del Vermentino, al quarto della classifica delle due ruote motrici. Una gara sfortunata per il sammarinese che non ha tolto la soddisfazione per il risultato conquistato con una gara di anticipo.

"Pur non avendo fatto dei primi posti, ma sempre qualche secondo, terzo, quarto, ci ha sempre permesso di arrivare e raggranellare punti, punti importanti per il campionato. Questo ha fatto la differenza"

E poi c'è la soddisfazione intanto di portare un titolo italiano a San Marino con la Scuderia San Marino

"Quello sì, quello mi fa un enorme piacere, portare la scuderia nuovamente per il secondo anno a punti. Però salutiamo gli amici di Bassano, che non ce ne vogliano, e bello riportare il titolo qua e anche come come campione italiano, perché fino a due anni fa c'era Bruno Pelliccioni. Lui è stato il mio mentore. Per la mia prima gara ho preso una macchina da lui due anni fa e da lì sono partito".






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori