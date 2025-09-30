MOTORI CIRTS: gioia sammarinese con Nemo Mazza campione San Marino torna a vincere nel Campione Italiano Rally Terra Storico Due Ruote Motrici.

Primo titolo in carriera per Nemo Mazza che si aggiudica il campione italiano rally terra storico due ruote motrici.

"Era per noi una gara importante, - ha detto Nemo Mazza - era un giro di boa importante, al quale non potevamo mancare, perché il nostro più vicino avversario Corcelli, anche lui qua del territorio, ci era un po' alle calcagne. Ci ha dato del gran filo da torcere, ma ci ha dato anche una gran mano a finire il rally, perché per merito suo siamo usciti da una prova che, se non c'era, eravamo in difficoltà".

Il pilota sammarinese, navigato da Corrado Costa, ha portato la sua Ford Escort RS all'ottavo posto finale del Rally del Vermentino, al quarto della classifica delle due ruote motrici. Una gara sfortunata per il sammarinese che non ha tolto la soddisfazione per il risultato conquistato con una gara di anticipo.

"Pur non avendo fatto dei primi posti, ma sempre qualche secondo, terzo, quarto, ci ha sempre permesso di arrivare e raggranellare punti, punti importanti per il campionato. Questo ha fatto la differenza"

E poi c'è la soddisfazione intanto di portare un titolo italiano a San Marino con la Scuderia San Marino

"Quello sì, quello mi fa un enorme piacere, portare la scuderia nuovamente per il secondo anno a punti. Però salutiamo gli amici di Bassano, che non ce ne vogliano, e bello riportare il titolo qua e anche come come campione italiano, perché fino a due anni fa c'era Bruno Pelliccioni. Lui è stato il mio mentore. Per la mia prima gara ho preso una macchina da lui due anni fa e da lì sono partito".

