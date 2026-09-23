CIV
CIV: ecco il calendario 2027
La FMI ha reso noto il calendario 2027 del Campionato Italiano Velocità. Confermata la formula: anche nella nuova stagione ci saranno 12 gare ripartite in sei doppi round. Tutti i round saranno ospitati in alcuni dei migliori circuiti italiani.
Di seguito le date dei sei appuntamenti CIV 2027:
24/25 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 1
8/9 maggio – Mugello Circuit – Round 2
12/13 giugno – Cremona Circuit – Round 3
24/25 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Racing Night – Round 4
4/5 settembre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola – Round 5
9/10 ottobre – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” – Round 6
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