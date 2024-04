CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ Civ: Luca Bernardi sul podio a Misano Il sammarinese chiude sul terzo gradino del podio gara2

Civ: Luca Bernardi sul podio a Misano.

Dopo la caduta in gara1 arriva un bellissimo podio per Luca Bernardi a Misano. Nel primo appuntamento della stagione del Campionato Italiano Velocità, il pilota sammarinese centra il terzo posto in gara2. Partito dalla pole position, Luca Bernardi è stato poi bravo a difendere la terza posizione che ha permesso al pilota dell'Aprilia di conquistare i primi punti della stagione. A Misano è doppietta per Michele Pirro, che vince anche gara2. Sul podio anche Alessandro Delbianco. Prossimo appuntamento con il Civ sarà Vallelunga a fine maggio.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: