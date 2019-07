CIV: Luca Bernardi sul week end di Misano soddisfatto a metà

Sentiamo il pilota sammarinese

Soddisfatto per la crescita della moto e per il piazzamento ottenuto, Luca Bernardi traccia un bilancio positivo del week end di Misano nella Supersport 600. Gara1 ha visto il pilota sammarinese ottenere il nono posto finale. Bernardi ha lottato per le posizioni importanti, restando in gara fino alla fine. Gara1 è stata vinta da Lorenzo Gabellini, davanti a Davide Stirpe e Luca Ottaviani. L'ottava gara stagionale, la seconda del week-end romagnolo, si è disputata nel tardo pomeriggio della domenica. E' stata doppietta per Lorenzo Gabellini che si è confermato anche in gara2, questa volta davanti a Kevin Manfredi e Marco Bussolotti, quest'ultimo del Gas Racing Team, lo stesso del sammarinese Luca Bernardi. Questa volta il pilota del Motoclub Titano si è dovuto accontentare della 14' posizione finale. Una gara non brillante per il sammarinese condizionata anche dalle difficili condizioni della pista. Il prossimo appuntamento con il campionato Supersport 600 è per fine settembre per la penultima prova del calendario, la seconda al Mugello della stagione.