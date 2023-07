CIV, Misano: Bernardi vince Gara2

Grande risultato per Luca Bernardi che, nella Racing Night del CIV sul circuito di Misano, chiude al 2° posto alle spalle di Michele Pirro. Il pilota sammarinese fa ancora meglio in gara2 sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, andando a prendersi la vittoria in sella alla sua Aprilia.

