CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ Civ: podio a Roma per Bernardi, Delbianco ancora campione Il sammarinese è secondo in gara-1 dell'ultimo round della stagione: sono 5 podi in 7 corse per lui

Civ: podio a Roma per Bernardi, Delbianco ancora campione.

Dopo la vittoria del round di Cremona, Luca Bernardi si prende anche il secondo posto in gara-1 del round di Roma Capitale, ultimo della stagione del Campionato italiano velocità. In una categoria Superbike dominata da Alessandro Delbianco, che proprio a Roma si conferma campione nazionale, il pilota sammarinese ottiene il terzo podio consecutivo.

Delbianco ha vinto per distacco la prima prova, mentre il rivale Gabriele Giannini – che era comunque molto lontano in classifica generale – è caduto, lasciandogli via libera. Alle sue spalle, Bernardi (Aprilia) ha vinto una dura lotta per la piazza d'onore con Michael Ruben Rinaldi della Ducati BMax Racing. Un corpo a corpo vinto nel finale.

Per Bernardi sono cinque i podi in stagione, nonostante il sammarinese sia entrato in gara solo in corsa, durante il terzo round, quello di Imola, e c'è anche la quinta piazza momentanea in classifica generale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: