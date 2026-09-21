Civ SBK, Luca Bernardi: "A Cremona un bellissimo risultato"

Grande prova di Luca Bernardi sul circuito di Cremona. Il pilota sammarinese, che partecipa al CIV SBK con un team privato, vince gara1 e sale sul podio in gara2.

"Un bellissimo risultato, peccato per gara 2 dove potevo centrare un'altra vittoria, però diciamo che abbiamo raccolto un bellissimo weekend e siamo contenti così".

Sono risultati importanti, vedendo anche l'infortunio che ti ha caratterizzato in inizio stagione.

"Sì, esatto, perché dopo l'infortunio subito nei test ad inizio stagione, temevo anche di rimare senza una moto, non avevo niente, non sapevo neanche se sarei ritornato a partecipare al campionato. Invece grazie ad Aprilia che ci ha dato la moto abbiamo fatto una squadra un po' così all'ultimo, al volo e alla fine, per come sta andando, sta andando molto bene".

C'è ancora più soddisfazione appunto a giocarsela con i grandi del campionato, con quello che alla fine è un team privato.

"Sì, esatto, abbiamo messo insieme una squadra, una bella squadra. Aprilia ci ha dato una mano, anche a Imola ci ha ospitato Vitali nel box, quindi ci sta dando una bella mano con quelle persone che conosciamo e alla fine abbiamo una bella squadretta. Abbiamo preso un meccanico Marco Piumanolo, il mio meccanico elettronico storico, sia da quando ho vinto l'italiano con la 300, quindi bene, Enea che ci ha dato la moto di Aprilia, buono".

E questi risultati a Cremona ora cosa ti fanno sperare per il futuro?

"Ma per adesso non sto pensando tanto, sto cercando di chiudere il campionato il meglio possibile perché ho fatto solo Imola, Misano e Cremona quindi ho fatto poco. Cerchiamo di concludere bene la stagione e poi vediamo se arriva qualche opportunità e vediamo di accoglierla".







