CIV SBK Civ SBK, Luca Bernardi protagonista anche a Vallelunga Il pilota sammarinese ha chiuso la stagione con due podi nell'ultimo appuntamento del campionato.

Civ SBK, Luca Bernardi protagonista anche a Vallelunga.

Luca Bernardi protagonista nel week end di Vallelunga. Il pilota sammarinese è salito due volte sul podio nell'ultimo appuntamento della stagione del CIV Superbike. In gara1 Luca Bernardi ha chiuso un podio composto da tre Case diverse. In gara2, l'ultima del 2026, ha migliorato ancora prendendosi il secondo posto finale alla spalle solo del campione italiano Superbike Alessandro Delbianco.

Una stagione straordinaria quella del pilota sammarinese che aveva iniziato il 2026 con un infortunio. Poi la possibilità di partecipare al campionato con un team privato e la soddisfazione di chiudere con un totale di sei podi con la vittoria anche di gara1 a Cremona.

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