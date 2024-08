CIV CIV Superbike: Bernardi è 2º al Mugello

Gran risultato per Luca Bernardi nel CIV Superbike. Sul tracciato del Mugello, il pilota sammarinese chiude gara1 al 2º posto alle spalle di Michele Pirro. Bella prova per Bernardi, dietro solo all’azzurro che domenica potrebbe laurearsi campione italiano per la decima volta.

