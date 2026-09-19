Civ Superbike: Luca Bernardi vince a Cremona

Una vittoria da incorniciare quella di Luca Bernardi. Il pilota sammarinese chiude davanti a tutti la prima gara del Dunlop CIV al Cremona Circuit. Un successo che vale doppio per il pilota biancoazzurro che gareggia con un team privato in una stagione iniziata con un infortunio nei test che lo avevano costretto a saltare i primi due round. Luca Bernardi firma a Cremona anche il best lap: 1'31.612. Sul podio, alle spalle del sammarinese, il campione in carica, Alessandro Delbianco a 3 secondi. Terza posizione per Gabriele Giannini, con un distacco di 5 secondi.
Luca Bernardi sale sul podio anche di gara 2, conquistando il terzo posto alle spalle di Alessandro Delbianco e Gabriele Giannini.