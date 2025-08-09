Civs: annullate le gare del sabato per cospicua perdita d'olio I giudici di gara dopo consulto con i piloti hanno deciso l'annullamento delle gare del sabato, conseguenza di una lauta perdita d'olio che ha messo a rischio le condizioni di sicurezza

La tappa sammarinese del Campionato Italiano Velocità in Salita subisce una variazione non trascurabile. Da 4, le gare che si dovrebbero svolgere, il condizionale a questo punto è d'obbligo, saranno 2. Annullate quelle del sabato, si attende il nuovo programma, se tutto andrà secondo i piani, Gara 1 e Gara 2 si dovrebbero disputare regolarmente nella giornata di domani. I Giudici, a cui spetta sempre la decisione finale, non hanno fatto altro che assecondare le richieste dei piloti che hanno ritenuto non ci fossero le condizioni di sicurezza. L'incolumità dei driver va salvaguardata sopra ogni altra cosa.

Nel Video l'intervista al Presidente Federazione motociclistica sammarinese Paolo Michelotti

