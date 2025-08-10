CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ IN SALITA Civs: doppietta per Maurizio Bottalico Il pilota della Yamaha 1000 fa segnare il miglior tempo in entrambe le gare.

Tutto regolare e senza intoppi nella domenica della prima tappa del Campionato Italiano Velocità in Salita a San Marino, penultima del 2025. Quattro le categorie. Nella principale denominata Civs Maurizio Bottalico fa segnare il miglior tempo in entrambe le manche con la Yamaha 1000: 1.02.05 nella prima, con Peticca secondo a 48 centesimi e Lardori terzo con quasi due secondi di ritardo. In Gara 2 Maurizio Bottalico abbassa il tempo chiudendo in 1.01.79 e riuscendo a centrare anche la terza posizione con la Honda 600, con Gabriele Peticca Honda 1000 4T sempre secondo. Maurizio Bottalico Day nel CIVS. Nelle altre categorie: Epoca Gruppo 4. Anche qui una doppietta: si tratta di Andrea Orselli su Benelli 231 4T miglior tempo in entrambe le manche. Categoria Epoca Gruppo 5: vittoria in Gara 1 per Luca Stori, ma il secondo posto di Antonello Rossi gli vale il coronamento della stagione. Il pilota della Honda 125 2T si laurea Campione Italiano per la prima volta. Stesso risultato anche in Gara 2 con Stori davanti a Rossi.

Ultima categoria denominato Crono Climber: in Gara 1 miglior tempo per Cardesi su MV Augusta 675, secondo Ferrara e terzo Gasperoni. In Gara 2 si ribaltano i fattori: vittoria per Andrea Gasperoni, secondo Alessandro Ferrara e terzo Frigo Babbis. E' stata la prima volta di questo Campionato Italiano Velocità in Salita a San Marino, che andrà perfezionata, e gli organizzatori pensano di confermarla anche per il prossimo anno alla luce anche dei numeri sviscerati dal Promoter di questa disciplina Daniele Cesaretti.

