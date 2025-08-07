CIVS CIVS, Maurizio Bottalico: "Prima volta a San Marino in onore di Luca Salvadori

Nel week end la prima volta del Campionato Italiano Velocità Salita sul Titano, evento che coinvolgerà oltre 120 piloti:

"Una gara di campionato italiano è stata inserita all'interno del calendario nel 2025 - ha ricordato Maurizio Bottalico - per cui siamo molto soddisfatti"

Campionato italiano a velocità salita, giusto?

"Sì, esatto".

Ecco, quindi ci saranno anche maggiori interpreti probabilmente di questa disciplina?

"Allora, essendo l'unico campionato dedicato alle gare in salita, ovviamente raggruppa tutte le categorie, per cui ci saranno sia moto d'epoca, sia moto moderne, quad, sidecar, un po' di tutto".

E poi avete fatto una scelta importante sull'intitolazione di questa gara?

"Sì, l'abbiamo intitolata Luca Salvadori, con cui eravamo colleghi e amici. Mi sembrava, doveroso e giusto rendere omaggio comunque a una persona importante di questo ambiente".

E poi è stata comunque una stagione importante anche per te, così entriamo proprio nel merito delle tue di gare.

"Sì, lo è stata finora anche perché non è conclusa. Sono fresco del diciottesimo titolo Hill Climb, che ho conquistato settimana scorsa in Germania. Però manca ancora qualche gara, sia del campionato italiano appunto in salita, sia qualche gara che farò in pista".

Quindi parteciperai anche a questa gara a San Marino?

Assolutamente sì, e poi tra qualche giorno ritornerò all'Isola di Mann per il Classic TT.

