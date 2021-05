CIWRC: Pedersoli fa 2 su 2 al Rally del Salento

Il Campionato Italiano WRC, al momento, ha un solo padrone. E' Luca Pedersoli che, dopo la prima vittoria in carriera all'Elba, si è ripetuto all'edizione numero 53 del Rally del Salento. Il pilota bresciano non ha avuto rivali nella due giorni pugliese, imponendosi in 6 delle 8 prove speciali in programma al volante della sua Citroen DS3 WRC.









Grazie a questo successo il “Pede” è sempre più in vetta al tricolore anche perché gli altri protagonisti non sono riusciti a tenere il passo tra i muretti a secco, unici al mondo nel loro genere. A partire da Luca Rossetti, sempre in scia di Pedersoli fino al passaggio sulla “Secchia”: a due prove dalla fine, il pilota della Hyundai è stato costretto al ritiro dopo l'impatto proprio con un muretto. Altro 0, dopo quello dell'Elba, anche per l'altra Hyundai del campione in carica Corrado Fontana a causa di un problema meccanico.

E allora sul podio - con Pedersoli - ci sono Andrea Carella ed Alessandro Gino, entrambi su Skoda Fabia: il primo ha chiuso a circa un minuto di ritardo dal leader, il secondo ad oltre un minuto e mezzo. Nonostante le ultime due speciali conquistate non va oltre il settimo posto Simone Miele, attardato da una foratura a metà rally. Prossimo appuntamento del CIWRC il 12-13 giugno con il 15° Rally Alba.