RALLY CIWRC: tris di vittorie per Pedersoli a San Martino di Castrozza Il pilota bresciano conquista il terzo successo stagionale nel Campionato Italiano WRC ed anche il terzo consecutivo nella gara trentina. Alle sue spalle Rossetti e l'attuale leader del tricolore Carella: i primi 3 sono racchiusi in meno di 6 punti.

Tre piloti racchiusi in poco meno di 6 punti ad una sola gara dalla fine. Il Campionato Italiano WRC si avvia verso la gran chiusura del Trofeo ACI Como senza ancora un vero e proprio leader. Per il momento in vetta alla generale c'è Andrea Carella che, però, ha perso punti importanti al Rally di San Martino di Castrozza nonostante il terzo posto. Ora, a ruota del piacentino della Skoda Fabia, c'è Luca Pedersoli che ha conquistato il suo terzo successo stagionale dopo una corsa dominata dalla prima all'ultima speciale. Il bresciano si conferma il più forte su queste strade, basti pensare che è il terzo consecutivo tra le Pale Dolomitiche. Quattro prove speciali vinte sulle 6 in programma dal pilota della Citroen che ha fatto fin da subito la differenza sulla prima e sulla più lunga, la leggendaria “Manghen”.

Alla fine saranno 11 i secondi di distacco tra Pedersoli e Luca Rossetti con il friulano, al volante di una Hyundai, capace di tenere il ritmo e di portarsi a casa altri due stage prima di lasciare la corsa al primo posto anche a causa di alcuni problemi, uno alla valvola pop-off e l'altro al freno a mano. Grande delusione per il campione in carica del CIWRC, Corrado Fontana, costretto ad accontentarsi del settimo posto assoluto dopo una doppia foratura nella quarta e nella sesta speciale. Come detto, invece, Carella è sul gradino più basso del podio in Trentino ma ancora leader del tricolore con 66.5 punti. Alle sue spalle Pedersoli a 63.75 e Rossetti a 60.75, pronti a ribaltare il verdetto a Como quando l'ultimo rally avrà anche un coefficiente maggiore, di 1.75.





