RALLY Colpi di scena al Val d'Orcia: trionfa Tommaso Ciuffi Grandi emozioni al Rally della Val d'Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Terra: alla fine è Tommaso Ciuffi ad imporsi davanti a Constant e Andreucci. Bulacia, quarto, va in testa al CIRT.

Continua a regalare spettacolo il Campionato Italiano Rally Terra, e il secondo round stagionale – il Rally della Val d’Orcia – ha confermato tutta la sua imprevedibilità. Tra polvere, errori e colpi di scena, a imporsi è stato Tommaso Ciuffi, protagonista di una prestazione autoritaria che cancella lo zero di Foligno. Il pilota fiorentino, navigato da Pietro Cigni sulla Skoda Fabia RS, ha costruito il successo con intelligenza: prudente nella prima giornata, micidiale nella seconda. Sui selettivi sterrati di Radicofani e nella suggestiva prova notturna, Ciuffi ha saputo approfittare degli errori altrui, mantenendo sangue freddo e conquistando una vittoria pesante, arricchita anche dai punti della Power Stage. Dopo oltre 100 chilometri cronometrati, il suo sigillo vale oro, in una gara che ha visto addirittura cinque leader diversi. La corsa è stata infatti un continuo ribaltamento di fronte: subito fuori dai giochi Benjamin Korhola, vincitore di Foligno, mentre Marco Bulacia aveva preso il comando prima di essere rallentato da una foratura decisiva. Il boliviano, quarto al traguardo grazie ad un ottima Power Stage, si è comunque preso la vetta del campionato. Nel duello per la vittoria si era inserito anche Alberto Battistolli, tradito però da un’uscita di strada.

Alle spalle di Ciuffi brilla la sorpresa Louis Constant: il giovane francese è stato tra i più veloci in assoluto, sfiorando il colpaccio prima di una foratura nel finale che lo ha costretto ad accontentarsi. Sul podio anche l'intramontabile Paolo Andreucci staccato di 25 secondi dalla vetta ma protagonista di una gara in crescendo dopo un avvio condizionato dalla scelta di gomme. CIRT che tornerà protagonista il 23 e 24 maggio con il Rally Adriatico.

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