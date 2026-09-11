Colpo da Mondiale: Hyundai torna a San Marino con Dani Sordo sulla i20 N Rally1

Il Mondiale Rally torna protagonista a San Marino. E lo fa con un nome pesante. Al Rally Legend 2026 ci sarà infatti Hyundai Motorsport, con Dani Sordo al volante della Hyundai i20 N Rally1 in versione terra. L'annuncio è arrivato oggi, e raddoppia il peso del WRC a Rally Legend. Dopo M-Sport Ford e il ritorno di Lancia Corse HF, annunciato ufficialmente pochi giorni fa, tocca ora a Hyundai Motorsport: sarà il secondo team ufficiale del Mondiale Rally a essere presente a San Marino, con Sordo affiancato da Patricia Saiz a bordo della vettura coreana. Per Sordo, 43 anni, idolo del pubblico spagnolo e uno dei piloti più amati del paddock WRC, Rally Legend sarà l’occasione di guidare la Rally1 senza la pressione del cronometro iridato, ma con la voglia di spettacolo che da sempre contraddistingue San Marino. In versione terra, la i20 N Rally1 promette salti e traversi davanti al pubblico di casa.

Non è solo una presenza di prestigio. Il weekend lungo sammarinese avrà un altro grande scenario che accenderà gli appassionati: il Memorial Bettega, che dopo mesi di attesa entra finalmente a far parte della storia di Rally Legend, riportando in pista il suo format a eliminazione diretta. Una 24ª edizione già da record. Il Memorial Bettega accende i riflettori anche sul Trofeo Gruppo A, la sfida che riporta in pista otto protagonisti di un'epoca capace di scrivere pagine indimenticabili nella storia dei rally. Al via Piero Liatti (Subaru), Gustavo Trelles (Subaru), Andrea Aghini (Lancia Delta 16V), Andrea Navarra (Subaru), Franco Cunico (Ford Sierra), Piero Longhi (Toyota Celica), Armin Schwarz (Toyota Celica) e Raul Marchisio (Lancia Delta 16V). Ad affiancarli, quattro vetture Rally2.

Rally Legend 2026 entra nel vivo proprio in queste ore. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 24ª edizione, in programma a San Marino dall’8 all’11 ottobre, con regolamento e programma già disponibili online. Il programma è già delineato: undici prove speciali per 72,96 chilometri cronometrati, distribuiti su tre giornate di gara venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre, con lo shakedown in programma giovedì 8. Il percorso attraversa alcuni dei tracciati più amati dal pubblico: I Laghi, Chiesanuova, San Marino, Le Tane, La Casa, The Legend e Piandavello.







