RADUNO Con ACS Motor Show comincia l'estate dell'Automobile Club San Marino

Il Presidente di ACS Lucio Daniele racconta:

"Questa è un'iniziativa che risale a diversi anni fa e oggi per l'ennesima volta ci rivediamo, appunto per salutare l'estate con tutti i nostri soci e anche con degli ospiti. Abbiamo anche oggi delle macchine meravigliose. Comunque io ringrazio tutti i nostri estimatori e approfitto per ricordare che a fine agosto ci sarà il ventesimo Giro dei Castelli, sempre organizzato da ACS. E anche a metà settembre abbiamo la LineaGialla, la ventiquattresima Linea Gialla, che è la rievocazione del passaggio del fronte nei nostri territori con mezzi militari d'epoca".

