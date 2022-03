Conclusi in crescendo i test di Misano per Luca Bernardi

Terminata la due giorni di test a Misano per il sammarinese Luca Bernardi in sella alla Ducati Panigale V4 RS 22. Il pilota del Titano ha percorso un totale di 125 giri, utili per prendere confidenza con la nuova moto in vista del debutto nel mondiale Superbike 2022. Bernardi ha provato più configurazioni sia di assetto, alla ricerca del feeling giusto sia in frenata che in inserimento di curva, sia di elettronica. L’altra novità per il sammarinese è rappresentata dalle gomme; Pirelli ha portato alcune soluzioni sviluppo rispetto alla scorsa stagione. Tra il primo e il secondo giorno i miglioramenti di Bernardi sono stati notevoli: il sammarinese ha percorso 62 giri mercoledì facendo segnare il tempo di 1:35.863. Nella seconda e conclusiva giornata il suo best lap si è abbassato di quasi un secondo fino all’1:34.930, fatto registrare nella mattinata di giovedì. Il Barni Spark Racing Team tornerà in pista per un’altra due giorni di test il 24-25 marzo sul circuito di Barcellona, prima del via ufficiale della stagione previsto ad Aragon l’8-9 aprile.