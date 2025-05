Continua il viaggio della FIAT 500 di San Marino, Pedini Amati: "Bellissima avventura"

Nel video l'intervista

Continua l'avventura della Fiat 500 targata San Marino alla Pechino-Parigi, la storica gara lunga 15 mila km. Dopo la terza giornata di gara arriva il cambio alla guida dell'auto biancoazzurra:

"Terzo giorno, per me finisce qui questa bellissima avventura, - ha ricordato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati - è stato un viaggio incredibile, soprattutto anche molto mentale, ho conosciuto moltissime persone che hanno questa passione per le auto, tutte auto bellissime, ringrazio Thomas De Vargas per questa possibilità e i miei compagni di viaggio, Steven Muccioli, Fabio Longo e Roberto Chiodi. Sicuramente finisce qui la prima tappa, poi li rincontrerò a Parigi e ci auguriamo per finire questa grande sfida con Lucia, che fino adesso si è veramente comportata benissimo".