MOTOCICLISMO Copioli, presidente Federmoto Italia: "Legame speciale con San Marino. Qua c'è una storia importante" Nato sul Titano, nipote di Italo Amati, era ospite alla festa per i 60 della Federazione sammarinese motociclistica

Che l'Italia e San Marino abbiano un legame di lunghissima e profondo, per motivi culturali e geografici, è cosa arcinota, ma uno degli aspetti in cui questa vicinanza si fa sentire ancora di più è il motociclismo. A rendere ancora più stretta una collaborazione che va avanti ormai da decenni c'è anche il fatto che l'attuale presidente della Federmoto italiana sia un riccionese nato proprio sul Titano, Giovanni Copioli, che era presente alla festa dei 60 anni della Federazione sammarinese motociclistica.

"Qui mi sento veramente a casa, non solo perché il presidente Paolo Michelotti è un amico, e ancora prima di lui Amedeo Michelotti, ex presidente, ma ricordo che agli albori di questa federazione ci fu il contributo di mio nonno Italo Amati, che la presiedette per tanti per tanti anni (dalla nascita al 1983, ndr) - racconta Copioli -. Io tra l'altro sono nato qui, sono per metà sammarinese perché mia madre è di San Marino, quindi io mi sento veramente a casa e sono felice di essere qua, orgoglioso di questa federazione che compie 60 anni e ha una storia veramente importante, anche dal punto di vista sportivo e organizzativo, perché ha organizzato tanti campionati del mondo, un po' in tutte le discipline".

Si può dire che San Marino e tutta l'area geografica circostante siano veramente una terra di piloti e di motori...

"Sì, Qui c'è una tradizione pazzesca. In questa terra respiriamo il profumo, se possiamo dire, dell'olio di ricino da quando le moto ancora usavano quello. Questa zona è permeata di una passione sconsiderata, veramente importantissima, verso tutto quello che sono le due ruote a motore".

