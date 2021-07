Coppa Italia GT: Stefano Valli protagonista a Vallelunga

Stefano Valli domina a Vallelunga ed è grande protagonista del terzo dei sei appuntamenti della Coppa Italia GT. Dopo il successo in gara1, il pilota sammarinese ha centrato il successo anche in gara2. Nella classifica assoluta, Valli ha attualmente 48 punti. Appena due lunghezze in meno rispetto a Riccardo De Bellis e a quota -21 dai leader Battaglin-Piatesi. Prossimo impegno a Magione, il primo fine settimana di agosto.

