Coppa Italia GT, Stefano Valli secondo anche in Gara 2

Ancora un secondo posto per Stefano Valli nella Coppa Italia GT, tenutasi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. In Gara 2 il sammarinese parte in pole position ma, come nella prova precedente, chiude alle spalle di Stefano D'Aste, autore anche del giro veloce. Terzo posto per Andrea Sapino.