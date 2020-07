Coppa Italia GT: Stefano Valli secondo in gara-1 a Imola

La bandiera di San Marino sventola sul podio di Imola. Non più alta di tutte, almeno in gara-1 ma comunque c'è. Stefano Valli ottiene un prestigioso secondo posto nella prima manche della Coppa Italia Gran Turismo, che è anche il primo appuntamento della serie voluta dalla Gruppo Peroni Race. Il pilota biancazzurro conferma la seconda piazza ottenuta nelle prime qualifiche del sabato e chiude alle spalle del genovese Stefano D'Aste su Lotus Exige V6. 950 millesimi: questo il ritardo della BMW Z4 GT3 di Valli da D'Aste dopo 25 minuti di gara sullo storico circuito del Santerno. Il sammarinese avrà comunque modo di rifarsi in gara-2 dove partirà dalla pole position dopo il tempo record di 1.46''789 firmato nella seconda sessione di qualifiche, l'unico a scendere sotto il muro dei 47.

Dopo i primi due, il nulla. Lucio Gioffrè è terzo con la Lamborghini Huracan Trofeo ma ad oltre 11 secondi dal vincitore. Male invece le Porsche che chiudono la classifica, dal quarto posto di Andrea Sapino fino al settimo di Massimiliano Brini. Per Valli questa Coppa Italia GT – che si svilupperà in cinque doppi round sui circuiti italiani – sarà anche un buon allenamento in vista dell'esordio continentale nella GT4 European Series dove il pluricampione italiano Turismo sarà presente in coppia con Paolo Meloni su una BMW M4. Campionato che partirà proprio da Imola il prossimo 25 luglio.