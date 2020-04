Coronavirus: Dorna "non esclusa cancellazione motomondiale 2020"

Il motomondiale 2020 potrebbe essere cancellato. Lo ha fatto sapere la Dorna, spiegando che "l'obiettivo principale è sempre stato e rimarrà il tentativo di organizzare la stagione con il maggior numero possibile di gran premi, concludendo entro l'anno solare 2020". Tuttavia la società che gestisce il circus della motogp sottolinea che se la pandemia resterà "più a lungo di quanto nessuno di noi sia in grado di anticipare e le restrizioni di viaggio restano in vigore, solo come ultima risorsa si prenderebbe in considerazione la possibilità di discutere la cancellazione della stagione 2020".



