Manuel Poggiali è positivo al Coronavirus. Lo annuncia lo stesso pilota sammarinese in una stories su Instagram: "Purtroppo come parte della mia famiglia anche per me è arrivata la conferma della positività al Covid-19. Fortunatamente stiamo bene... non vedo l'ora di tornare presto a vivere sport e praticare ciò che amo".

Lo sportivo rassicura dunque sulle condizioni sue e di tutta la sua famiglia e sulla volontà di tornare presto ad occuparsi di sport.