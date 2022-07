Corrado Pinzano è profeta in patria

Il 35esimo Rally della Lana è stato un autentico trionfo per Corrado Pinzano al volante di una Volkswagen Polo Rally 2. Il pilota biellese ha conquistato il primo posto assoluto, la prima vittoria in carriera in un Campionato Italiano e soprattutto il primo successo, davanti al pubblico amico e sulle strade di casa. Pinzano ha messo una bella ipoteca sulla vittoria finale, fin dalla prima prova speciale. Lungo i 23 chilometri e mezzo della Citta di Biella, il portacolori della Volkswagen ha letteralmente fatto la differenza, accumulando un distacco consistente per tutti i rivali. Una speciale che alla fine si è rivelata decisiva. Pinzano, infatti, ha gestito al meglio la seconda giornata di gara, aggiudicandosi 2 delle 7 prove speciali in programma e chiudendo con un vantaggio di oltre 10 secondi su Corrado Fontana. Il pilota lariano ha dovuto fare i conti con problemi ai freni della sua Hyundai i20 ma è comunque riuscito a strappare il secondo posto nella penultima speciale. Fondamentale per Fontana, il miglior tempo fatto segnare nelle ultime 3 prove che gli ha permesso di chiudere con appena 5 decimi di vantaggio su Marco Signor. Con il terzo posto assoluto, il pilota trevigiano è riuscito a mantenere il primato nel Campionato Italiano Rally Asfalto, complice anche l’uscita di scena di Simone Campedelli. Il cesenate è stato costretto al ritiro nella prima prova della seconda giornata, a causa della rottura di un tirante dello sterzo della sua Skoda Fabia R5. Il verdetto del Rally Lana offre quindi una classifica molto combattuta, con quattro piloti, Signor, Pinzano, Campedelli e Fontana, raccolti in poco meno di 15 punti. Prossimo appuntamento con il campionato italiano asfalto, il 9 e 10 settembre, con il rally di San Martino di Castrozza.