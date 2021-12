Corso conclusivo sulla sicurezza targato FAMS

Sono stati oltre 100, da tutt’Italia, i commissari di percorso delle diverse associazioni che abitualmente collaborano con la Federazione sammarinese a partecipare all’incontro conclusivo sulla sicurezza organizzato dalla FAMS. L'incontro si è svolto online, dopo quelli tenuti in presenza a luglio a San Marino. Per i partecipanti è stata l'occasione di affrontare con Ronan Morgan e Tiziano Siviero, specialisti e grandi conoscitori del settore, anche i problemi e le situazioni vissute direttamente in occasione di una manifestazione importante come Rallylegend che attira ogni anno migliaia di appassionati da più parti d’Europa.