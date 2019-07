Cortina, non solo Olimpiadi: torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti

Presentata a Roma l'edizione 2019 della Coppa d'Oro delle Dolomiti, dal 18 al 21 luglio in una Cortina già al centro delle attenzioni sportive per essersi aggiudicata, con Milano, le Olimpiadi 2026. 72 anni di Coppa d'Oro, festeggiati da ben 70 equipaggi che si sfideranno sulle Dolomiti, numero in forte crescita rispetto al 2018, anno del rilancio della manifestazione. Equipaggi italiani, europei ma anche extra europei, come Cina, Emirati Arabi, Giappone, Messico e Sudafrica. Saranno ammesse vetture prodotte fino al 1971, che concorreranno, ed è una delle novità di quest'edizione, anche al concorso eleganza: una giuria di esperti individuerà 3 vincitrici, che riceveranno un riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione, domenica 21 luglio. La prima prova del campionato italiano grandi eventi Aci Sport, gara di regolarità classica per auto storiche, sarà a Cortina, già ampiamente celebrata in queste settimane, per essersi aggiudicata le Olimpiadi 2026. Saranno tre le vetture più anziane, del 1929: la competizione partirà il 19 luglio dalla Perla delle Dolomiti attraverso il valico di passo Tre Croci, in uno scenario unico al mondo.

Nel video l'intervista a Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci