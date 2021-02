LUTTO Covid: morto Fausto Gresini. "Ciao Bà!" lo saluta il figlio

"La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto". Così il Team Gresini annuncia la morte dell'ex pilota e manager della scuderia che porta il suo nome. "Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese - si legge nella nota - e alle innumerevoli persone che hanno avuto l'occasione di conoscerlo e apprezzarlo". Gresini, ex campione di moto, ha vinto tra l'altro due titoli mondiali nella classe 125 e ora guidava la scuderia di MotoGp che porta il suo nome. Le condizioni dell'ex pilota si erano aggravate negli ultimi giorni per le complicanze legate al covid.

"Il nostro campione ci ha lasciati per sempre oggi alle 10.02, ha lottato fino alla fine, è nato per vincere e stava vincendo di nuovo, stava migliorando, quando una emorragia cerebrale ce lo ha strappato via". Lorenzo Gresini, figlio di Fausto, ricorda su Facebook il padre morto a 60 anni all'ospedale Maggiore di Bologna. "Ciao Bà! Così ti chiamavo e ti chiamerò per sempre, lasci un vuoto incolmabile e vivrai per sempre dentro tutte le persone che ti vogliono bene. Noi ti amiamo immensamente, ti portiamo e ti porteremo nel cuore tutti i giorni", aggiunge.

"Il leggendario italiano ci mancherà": così in una nota la Motogp e Dorna Sports si dicono "profondamente addolorate" per la scomparsa di Fausto Gresini. "La memoria di Gresini -sottolinea la nota- vivrà sia nei suoi risultati in pista sia nella sua eredità di fondatore e manager del team". Anche l'ad della Dorna Carmelo Ezpeleta, si è detto personalmente "profondamente addolorato per la perdita di Fausto. Era un ottimo amico e mi piaceva molto. Ho seguito da vicino le notizie sulle sue condizioni e ho avuto la fortuna di poter parlare con lui anche mentre era in ospedale. Mi dispiace molto subire una perdita come questa nel paddock e voglio inviare le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai membri della sua squadra".

