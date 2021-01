MOTOMONDIALE Covid: peggiorano le condizioni di Fausto Gresini Lo scrive in un post su Facebook il figlio Lorenzo

Covid: peggiorano le condizioni di Fausto Gresini.

Sono peggiorate le condizioni di Fausto Gresini, ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna a causa del Covid. A darne notizia è il figlio Lorenzo tramite un post su Facebook: "Ieri mio babbo ha avuto un peggioramento con febbre alta: non mi piace dilungarmi in spiegazioni sui social, scrivo per aggiornare gli amici vicini e lontani che ci seguono, ma soprattutto per sensibilizzare. Si dice che colpisca persone che hanno altre patologie o anziane, ma io conosco mio babbo e vi garantisco che prima di questo virus è sempre stato un 59enne in piena salute come tanti altri". Gresini era risultato positivo al Covid il 27 dicembre e dopo un iniziale ricovero all'ospedale di Imola era stato trasferito all'ospedale Maggiore di Bologna.

