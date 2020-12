Fausto Gresini, dopo un breve ricovero all’ospedale di Imola, è stato trasferito a Bologna. Complicazioni da Covid per il 59enne titolare del Team che porta il suo nome in Moto2 e Moto3 e numero uno in Aprilia, in MotoGp. La situazione non è preoccupante, ma il ricovero si è reso necessario. Gresini sarà monitorato per qualche giorno.