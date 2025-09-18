Crugnola trionfa al Rally del Lazio, Marchioro in vetta allo Junior

È stato un Rally del Lazio - Cassino ricco di emozioni e colpi di scena quello che ha visto trionfare Andrea Crugnola su Citroën C3 Rally2. La gara, valida come penultimo round del Campionato Italiano Assoluto, si è decisa soltanto all’ultima speciale dopo una bagarre serratissima con Roberto Daprà e Simone Campedelli. A condizionare la corsa però è stata la foratura di Giandomenico Basso, leader nella prima giornata, che ha dovuto accontentarsi della settima posizione. Crugnola ha sfruttato l’occasione e sulla prova finale di Viticuso ha firmato il successo con un margine di poco più di due secondi sui rivali, rimandando così al Rally di Sanremo il verdetto sul titolo tricolore. Basso, infatti, rimane in testa all'Assoluto con 92.50 punti ma Crugnola si è avvicinato, portandosi a quota 83. Giusto ricordare che la classifica finale verrà stabilita con i migliori 6 punteggi sulle 7 gare disputate, scartando quindi il risultato peggiore.

Tra i protagonisti del Lazio, poi, Fabio Andolfi – quarto assoluto – e la presenza dell'ex pilota di Formula1 Heikki Kovalainen che ha centrato l’ottava posizione. Titolo italiano assegnato nelle due ruote motrici con Gianandrea Pisani che si è imposto con la nuova Lancia Y Rally4, mentre arrivano grandi notizie dallo Junior. Perchè se il successo è andato ad Alberto Siccardi, l'equipaggio italo-sammarinese formato da Giacomo Marchioro e Daniele Conti chiudono al secondo posto assoluto, consolidando cosi la leadership del campionato. Marchioro-Conti comandano con 53 punti, contro i 50 di Sebastian Dallapiccola: a Sanremo, dal 18 al 19 ottobre, si deciderà tutto.







