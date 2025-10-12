RALLY Crugnola vicinissimo alla conquista del Trofeo Italiano: suo il Rally di Bassano Andrea Crugnola trionfa al Rally Città di Bassano e ipoteca la conquista del Trofeo Italiano, con la terza vittoria stagionale. Alle sue spalle Testa, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi. Tra due settimane il gran finale a Como.

Davanti a tutti dall’inizio alla fine. Dalla spettacolare prova in notturna tra fuochi d’artificio fino all’ultima speciale al tramonto, tra i fumogeni e l’entusiasmo di una folla straordinaria: Andrea Crugnola ha dominato il Rally Città di Bassano, firmando la terza vittoria stagionale e mettendo una seria ipoteca sul Trofeo Italiano Rally. A bordo della Citroen C3, il varesino è stato impeccabile per tutto il weekend: attacco quando serviva, gestione nei momenti giusti e una costanza che ha fatto la differenza. Crugnola, con questo successo, chiude virtualmente i conti per il titolo, anche se la matematica arriverà solo alla finale di Como, tra due settimane. Alle loro spalle, Giuseppe Testa con il navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi su Skoda Fabia RS ha provato più volte a contrastare il ritmo del leader, ma nulla da fare: il molisano ha dovuto accontentarsi del secondo posto, staccato di oltre 25 secondi. Le prove di Valstagna e Laverda, autentici tratti da “università del rally”, hanno segnato il solco decisivo.

Battaglia serrata invece per l’ultimo gradino del podio: Alessandro Zanolli ha avuto la meglio sull’idolo di casa Paolo Oriella per appena nove decimi di secondo. Una sfida mozzafiato fino all’ultimo chilometro, con Oriella costretto a cedere solo all’ultima prova. Weekend difficile invece per Paolo Andreucci, rallentato da due toccate e scivolato oltre i due minuti di ritardo dalla vetta. E ora, tutti con il fiato sospeso in vista della grande finale di Como, dove Crugnola cercherà di mettere il sigillo definitivo su un’altra stagione da incorniciare.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: