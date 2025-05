Da Pechino a Parigi tra Cultura, Sport e Solidarietà

Un incontro all'Ambasciata d'Italia a Pechino, con l'ambasciatore Massimo Ambrosetti a fare gli onori di casa, è stato l'appuntamento che di fatto ha aperto la prima spedizione sanmarinese alla Pechino Parigi:

"E' un'occasione particolare -dice il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati- siamo stati ospitati dall'ambasciatore e dall'ambasciata qua a Pechino, con il duca Thomas de Vargas, quindi due amici che non potevano ringraziare. Dalla parte l'ambasciatore d'Italia e l'ambasciatore Ambrosetti, dall'altra il duca Thomas de Vargas, che è il patron dell'Hero-era, che ancora una volta getta il cuore oltre all'ostacolo e ci ha voluti tutti con lui per partecipare a questa prestigiosissima avventura. Esperienza, gara storica, chiamatela come volete, però è un unico mal mondo e noi dalla Repubblica di San Marino, per la prima volta con una cinquecento italiana, che tutta l'Italia, anche Gabry Porte che è andato in finale, va bene, che tutta l'Italia si è potuta permettere negli anni. E' una sfida unica nel suo genere, ma noi siamo veramente contenti, grazie a tutti".

Smessi i panni istituzionali e indossata la tutta, l'equipaggio ha recuperato Lucia, la 500 protagonista di questa avventura, che attraverso 12 paesi e percorrendo 14.500 chilometri è chiamata a raggiungere Parigi in 37 giorni. Ci sono equipaggi da tutto il mondo, piloti esperti, semplici appassionati, un evento unico riproposto a cadenza triennale, che per parte sanmarinese è abbinato anche alla solidarietà attraverso il sito www.escharelive.org. È possibile aiutare concretamente l'Associazione Oncoematologica Pediatrica Sanmarinese INSIAMO.