DAKAR Dakar 2021: domani il prologo da Jeddah Il rally raid più famoso al mondo si correrà per il secondo anno consecutivo solo in Arabia Saudita. Sono 555 i partecipanti al via con 321 equipaggi, di cui 26 iscritti alla Dakar Classic, grande novità di questa 43ª edizione.

Da Jeddah a Jeddah per 7646 chilometri complessivi, di cui 4767 cronometrati. Sono 12 le tappe in tutto della 43ª edizione della Dakar che prenderà il via con il prologo del 2 gennaio dalla città dell'Arabia Saudita. Per il secondo anno consecutivo si correrà solo nel più grande Stato arabo dell'Asia occidentale e si correrà tutti i giorni fino a sabato 15, fatta eccezione per il riposo fissato il 9. Saranno 555 i partecipanti al via del rally raid più famoso al mondo, divisi in 5 categorie: auto, moto, quad, camion e veicoli leggeri. 321 equipaggi, compresi i 26 che parteciperanno alla novità di quest'anno: la Dakar Classic, riservata alle fuoristrada e ai camion prodotti prima del 2000.

Parte la caccia, dunque, a Carlos Sainz e Ricky Brabec, vincitori della scorsa edizione. Tra i grandi nomi nelle auto ci sono “Mr.Dakar” Stephane Peterhansel – 13 volte campione – il principe qatariota Nasser Al-Attiyah e Sebastian Loeb, nove volte iridato nel WRC mentre nelle moto saranno come al solito Sam Sunderland e Toby Price a contendere il titolo a Brabec.



