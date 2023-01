Dakar: Al Attiyah re dell'auto, Benavides si prende le moto

Nelle auto mancava solo la conferma, Nasser Al-Attiyah ha vinto l'edizione 2023 della Dakar. Il pilota della Toyota centra il quinto successo nel famoso rally raid, il secondo consecutivo. Il qatariota ha vinto tre tappe, ma è comunque riuscito a farlo in maniera così netta da accumulare un vantaggio così ampio da poter gestire la leadership della classifica generale. Al-Attiyah ha saputo mettere in piedi anche un'ottima strategia. Tre vittorie nelle prime cinque tappe per poi lasciare spazio a Sebastian Loeb che con sei successi di tappa consecutivi, per un totale di sette, ha stabilito un nuovo record alla Dakar. Il nove volte campione del mondo WRC chiude sul secondo gradino del podio con un ritardo di 1 ora e 21 minuti. Terzo posto per Luca Moraes. Il brasiliano, al debutto alla Dakar, conquista il podio. A chiudere la top ten il francese Guerlain Chicherit vincitore dell'ultima tappa di questa edizione.

Francia grande protagonista, Loeb e Chicherit hanno vinto nove delle 15 tappe in programma. Più combattuta la corsa al titolo delle moto con il sorpasso di Kevin Benavides ai danni di Toby Price nell'ultima tappa. L'argentino si aggiudica la Dakar 2023 con un vantaggio di 55 secondi sull'australiano che alla vigilia dell'ultima frazione partiva con soli 12 secondi di margine sul principale avversario, e 90 secondi su Skyler Howes. La pioggia caduta durante la notte ha reso ancora più insidioso il percorso. Nell'ultima tappa l'ordine di partenza era invertito rispetto alla classifica generale. Benavide è quindi stato il penultimo a partire e una volta tagliato il traguardo ha atteso l'arrivo di Price per conoscere il verdetto finale. L'australiano si è trovato a inseguire, cercando di recuperare nel finale, ma non abbastanza per conquistare la vittoria. Kevin Benavides ha vinto la tappa, la seconda consecutiva, e si è portato a casa la seconda Dakar della carriera dopo quella nel 2021. Secondo gradino del podio amaro per Toby Price per 43 secondi e terzo per Skyler Howes al comando della generale fino a tre tappe dalla fine. Nei camion vittoria per l'equipaggio guidato dall'olandese Janus van Kasteren davanti ai connazionali van Den Brink. Con il padre Martin a precedere il figlio Mitchel. Per un podio tutto Iveco. Nei quad successo finale per il francese Alexandre Giroud che precede l'argentino Francisco Moreno Flores e l'americano Pablo Copetti.