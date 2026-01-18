Dakar, Guido Guerrini: "Fiero di quello che abbiamo fatto", Simone Casadei: "Esperienza pazzesca"

È stata una Dakar anche a tinte biancoazzurre grazie alla partecipazione di Guido Guerrini e Simone Casadei in Arabia Saudita con licenza sammarinese.

"Amici della Repubblica di San Marino, è con orgoglio che sia il sottoscritto - ha detto Guido Guerrino - che l'amico Casadei abbiamo finito la Dakar. Siamo qui con la bandiera di San Marino, con la medaglia al collo di cui andiamo particolarmente fieri e abbiamo concluso un'avventura lunga quasi 8.000 km piena di insidie, un'esperienza di vita incredibile che va ben oltre quello che può essere il risultato sportivo e niente, riteniamo di aver creato anche le basi per un futuro e per portare ancora il Monte Titano in Arabia Saudita o ovunque andrà la Dakar in futuro".

"Esperienza finita, ce l'abbiamo fatta, equipaggio top, siamo stati bene, - ha detto Simone Casadei - siamo stati fantasticamente uniti in una cosa che ti fa scoprire la vita vera perché qua lo shakers ti vengono fuori come siamo, come sono le persone, i valori, hai bisogno di aiuto se c'è qualcuno che te lo dà e appena vedi la stessa cosa lo fai anche tu. Non credevo fosse così importante anche l'ultimo chilometro, gli ultimi 10 km abbiamo visto ben tre mezzi rotti dopo 7.200 km di gara, è pazzesco bisogna rimanere concentrati fino alla fine, però ce l'abbiamo fatta, questo è il ricordo, credo anche meritato perché il nostro Mugione è un mezzo antico, abbiamo le nostre competenze ma non siamo dei professionisti, ma questa volta ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti".







