Dakar, la tappa "Marathon" è esclusiva di Al-Rahji e Sanders

1058km di cui 967 di speciale. La seconda tappa della Dakar è anche quella più difficile, in termini di durata. 48 ore per la Marathon, con sosta nei bivacchi per la notte. Stravolgimenti in classifica, diversi colpi di scena: è successo un po' di tutto. La vittoria tra le auto è andata a Yazeed Al-Rahji. Il pilota Toyota, che conosce bene il territorio, ha gestito nella seconda parte il leggero vantaggio accumulato su Nasser Al-Attiyah. E' stata quasi lotta a due tra il saudita e il principe qatariota, risolta dopo 10 ore 54 minuti e 54 secondi. Numerose le penalità inflitte: 2 ad Al-Rahji, 4 ad Al-Attiyah che è scivolato al terzo posto sorpassato da Henk Lategan che continua ad essere la grande rivelazione di questo avvio di Dakar. Il sudafricano, secondo nel “tappone”, si prende la testa della generale e comanda con 4'45'' sullo stesso Al-Rahji. Più staccato Al-Attiyah, tallonato dall'equipaggio “a sorpresa” Toby Price e Sam Sunderland – che fino all'anno scorso correvano tra le moto – e dalla Ford di Mattias Ekstrom. Dopo le difficoltà del primo giorno risale la china Sebastien Loeb, bravo a limitare i danni, mentre non sembrano esserci più speranze di riconferma per il campione in carica Carlos Sainz che, dopo aver cappottato, non è più riuscito a rimontare.

Tra le moto un assoluto dominatore: Daniel Sanders conquista anche la seconda tappa ed incrementa il proprio vantaggio. Distacchi abissali ai rivali: oltre 12 minuti per l'australiano della KTM su Skyler Howes, primo inseguitore. Lotta aperta per le altre posizioni del podio: lo stesso Howes, Branch, Schareina e Brabec sono racchiusi in poco meno di 3 minuti. Si torna già in gara per la tappa 3, accorciata di quasi 170km a causa delle avverse condizioni meteo.